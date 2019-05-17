Сирийские боевики приготовились обвинить Россию в химатаках в Идлибе

Боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в России) готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы (ВКС) в химических атаках против мирных жителей, сообщает Министерство обороны России в Facebook.

Информация была получена от жителей населенного пункта Серакаб. Они рассказали, что боевики планируют использовать отравляющие химические вещества, а также обломки российских авиационных фугасных боеприпасов, которые привезут из других районов Сирии. «Имитацию якобы "отравления" сирийцев рядом с осколками авиационных боеприпасов планируется снять на видео, чтобы распространить данные съемки в социальных сетях и западных СМИ», — говорится в сообщении ведомства.

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Это не первый случай, когда появляется информация о постановочных съемках иностранных журналистов в Сирии. Так, в январе сообщалось, что сирийские боевики планируют провокацию на объекты вооруженных сил Сирии и мирных жителей в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама. В сентябре прошлого года жители Идлиба рассказали о съемках постановочной атаки, которые прошли в провинции. Отмечалось, что для натуральности и оперативного сбора проб грунта на место была доставлена емкость с отравляющим веществом на основе хлора.

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