Боевики напали на российскую базу с нескольких сторон и потерпели неудачу

Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) атаковали авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, где дислоцирована российская военная группировка. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером в воскресенье, 19 мая. Террористы выпустили по базе шесть снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) с территории зоны деэскалации в Идлибе. Все снаряды были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны, никто не пострадал.

В Минобороны добавили, что использовавшуюся для обстрела установку террористов обнаружили на окраине населенного пункта Кафер-Нобль. Воздушно-космические силы России (ВКС) нанесли по ней точечный удар.

При этом примерно одновременно с атакой при помощи РСЗО неподалеку от базы Хмеймим были замечены два беспилотника боевиков. Они приближались с севера и северо-востока. Их также ликвидировали.

19 мая сообщалось, что боевики в Сирии постоянно обстреливают правительственные войска, несмотря на полное прекращение огня со стороны сирийский правительственных сил 18 мая.

В апреле ВКС России нанесли рекордное в этом году количество авиаударов по экстремистским силам в Сирии. Это связано с возросшей активностью боевиков «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе «Джабхат ан-Нусры»).

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