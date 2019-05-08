Боевики обстреляли российскую базу в Сирии

Боевики атаковали авиабазу Хмеймим в Сирии, выпустив 12 реактивных снарядов. Российские системы смогли сбить все цели, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Попытка обстрела была предпринята из Идлибской зоны деэскалации. Снаряды выпустили боевики запрещенных в России террористических группировок «Катиба Ард эль-Баб» и «Катиба Джебель-Бутма». По данным министерства, система ПВО поразила все реактивные снаряды. Пострадавших и разрушений нет.

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что российская сторона и войска Сирии уничтожили всех боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим.

Об атаке на российскую базу сообщалось утром 8 мая. Отмечалось, что джихадисты для нападения использовали беспилотники. Издание Al Masdar News уточнило, что это уже третья атака на авиабазу за пять дней.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.

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