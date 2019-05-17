Модернизацию российской базы в Сирии заметили со спутника

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии проходит модернизация инфраструктуры. Съемки со спутника появились у агентства Sentinel Hub.

На кадрах заметно укрепление взлетно-посадочной полосы аэродрома. Кроме того, одна из двух полос авиабазы была полностью отремонтирована.

По информации «Московского комсомольца», проводимые работы могут быть связаны с тем, что в ближайшее время авиагруппа Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии планирует увеличить интенсивность вылетов. Также возможно прибытие новых транспортных самолетов.

8 мая сообщалось, что боевики обстреляли базу Хмеймим.

В апреле ВКС России нанесли больше авиаударов по боевикам в Сирии, чем за все предыдущие месяцы этого года. Это связано с тем, что в северо-западной части Сирии выросла активность боевиков ХТШ.

Россия развернула в Сирии группировку авиации и обеспечивающих подразделений в сентябре 2015 года, и с 30 сентября самолеты включились в нанесение ударов по радикальным исламистским группировкам. Основанием для этой операции послужила просьба президента Сирии Башара Асада об оказании военной помощи.

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