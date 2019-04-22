Российские самолеты привлекли к уничтожению террористов в Сирии

Российские ВКС нанесли массированный авиаудар по позициям боевиков группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») в сирийской провинции Алеппо. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает Al Masdar News со ссылкой на местный военный источник.

По словам собеседника издания, атака была произведена днем в понедельник. Отмечается, что ударам подверглись позиции джихадистов в Кафр-Хамра, Маарат Аль-Артик и ряде других населенных пунктов в западной и северо-западной части региона.

Как пишет издание, таким образом российские ВКС поддержали обстрел боевиков бойцами Сирийской арабской армии (САА). Ранее 22 апреля сирийские правительственные войска атаковали ХТШ, выпустив несколько ракет класса «земля — земля» и артиллерийских снарядов.

По информации Al Masdar News, обстрел позиций джихадистов в Алеппо стал ответом на предпринятую ими ранее атаку, в ходе которой погибли 19 бойцов САА и более 15 мирных жителей.

15 апреля боевики ХТШ дважды за сутки атаковали Алеппо. Исламисты использовали реактивные системы залпового огня «Град». С их помощью они обстреляли район Джумейя, нанеся серьезный ущерб зданиям.

В марте спящая ячейка террористов совершила атаку на бойцов сирийской армии в городе Дейр-эз-Зор. Боевики группировки ХТШ напали на 4-ю дивизию САА. В результате погибли два человека, в том числе офицер.

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