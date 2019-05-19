Боевики в Сирии обстреляли правительственные войска 13 раз, нападения начались накануне. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр применения враждующих сторон.

Террористы обстреливают позиции правительственных войск и мирного населения в провинциях Хама, Латакия и Алеппо. Они используют минометы и реактивные системы залпового огня.

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В результате трое сирийских военнослужащих получили ранения.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане. Три из них контролирует Дамаск, а четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему контролируется террористами.

В апреле Воздушно-космические силы России нанесли рекордное в этом году количество авиаударов по экстремистским силам в Сирии. Это связано с возросшей активностью боевиков «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

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