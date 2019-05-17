Россия ответила на обвинения Запада

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Василий Небензя

Россия и Сирия не ведут боевых действий против гражданских лиц и инфраструктуры. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Наша цель — террористы, о чем некоторые из вас предпочитают не упоминать», — заявил дипломат. Россия также отвергает обвинения в нарушении международного гуманитарного права в сирийском Идлибе.

Дипломат призвал ООН и агентства международной организации не вбрасывать непроверенную информацию о потерях среди мирного населения. По словам Небензи, Россия отказывается считать террористов неприкасаемыми и будет продолжать борьбу с ними.

17 мая сообщалось, что самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России обстреляли позиции джихадистов в сельских районах сирийского Алеппо.

10 мая стало известно, что Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии.

В апреле ВКС России нанесли больше авиаударов в Сирии, чем за все предыдущие месяцы этого года. Это связано с тем, что в северо-западной части Сирии выросла активность боевиков «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»).

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