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13:05, 15 июля 2026Мир

Песков рассказал о сигналах со стороны США по Украине

Песков: РФ получает сигналы о готовности США продолжить посреднические усилия по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Москва получает сигналы о готовности США продолжить посреднические усилия по Украине после того, как Вашингтон станет свободнее от своих проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы, после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать посреднические усилия в плане украинского урегулирования», — сказал представитель Кремля.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что завершение боевых действий между Россией и Украиной возможно при готовности обеих сторон участвовать в переговорах.

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