Песков рассказал о сигналах со стороны США по Украине

Песков: РФ получает сигналы о готовности США продолжить посреднические усилия по Украине

Москва получает сигналы о готовности США продолжить посреднические усилия по Украине после того, как Вашингтон станет свободнее от своих проблем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы постоянно получаем сигналы о том, что американцы по-прежнему готовы, после того, как у них станет посвободнее с проблемами, продолжить оказывать посреднические усилия в плане украинского урегулирования», — сказал представитель Кремля.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что завершение боевых действий между Россией и Украиной возможно при готовности обеих сторон участвовать в переговорах.