Россиянин стал нулевым пациентом опасного заболевания в Европе

У россиянина заподозрили вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго в Испании

Россиянин стал нулевым пациентом опасного вирусного заболевания в Европе — его поместили в карантин с температурой под 40 градусов. Об этом пишет Baza.

По данным издания, после прогулки в горах Пикос-де-Эуропа на севере Испании Иван нашел на теле трех клещей. Россиянин удалил их и понадеялся, что все обошлось. Но через две недели у него поднялась высокая температура и появилась ломота во всем теле. Врачи взяли анализ крови на энцефалит и обнаружили сильное воспаление. Ивана госпитализировали и оставили на ночь в палате.

На следующее утро соотечественника пришла навестить жена. Ее окружили на входе в больницу, выдали ей защитный халат и поместили в карантин к мужу в изоляционном боксе. Там женщина узнала, что у ее супруга подозрение на вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго.

Через 11 часов Ивана в специальной транспортной капсуле перевезли в Барселону, где он будет проходить лечение. Сейчас пациент находится под строгим наблюдением врачей и сдает дополнительные анализы для точной диагностики заболевания.

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