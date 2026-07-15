Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:03, 15 июля 2026Путешествия

Россиянин стал нулевым пациентом опасного заболевания в Европе

У россиянина заподозрили вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго в Испании
Алина Черненко

Фото: chaiyawat chaidet / Shutterstock / Fotodom

Россиянин стал нулевым пациентом опасного вирусного заболевания в Европе — его поместили в карантин с температурой под 40 градусов. Об этом пишет Baza.

По данным издания, после прогулки в горах Пикос-де-Эуропа на севере Испании Иван нашел на теле трех клещей. Россиянин удалил их и понадеялся, что все обошлось. Но через две недели у него поднялась высокая температура и появилась ломота во всем теле. Врачи взяли анализ крови на энцефалит и обнаружили сильное воспаление. Ивана госпитализировали и оставили на ночь в палате.

Материалы по теме:
Доктор Мясников призвал россиян сделать одну вещь при укусе клещаКакую?
14 апреля 2025
Что делать, если укусил клещ? Какие симптомы считаются опасными, какие анализы сдать и как лечиться
Что делать, если укусил клещ?Какие симптомы считаются опасными, какие анализы сдать и как лечиться
16 мая 2023

На следующее утро соотечественника пришла навестить жена. Ее окружили на входе в больницу, выдали ей защитный халат и поместили в карантин к мужу в изоляционном боксе. Там женщина узнала, что у ее супруга подозрение на вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго.

Через 11 часов Ивана в специальной транспортной капсуле перевезли в Барселону, где он будет проходить лечение. Сейчас пациент находится под строгим наблюдением врачей и сдает дополнительные анализы для точной диагностики заболевания.

В июне 10 российских туристов подхватили лихорадку денге во время отдыха на Мальдивах. В пятизвездочном отеле Sun Siyam Iru Fushi были полчища комаров, а его сотрудники заявили, что приняли стандартные меры защиты и больше ничем не могут помочь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над регионом России уничтожили высокоскоростную воздушную цель
    Жена Костомарова раскрыла секрет стройной фигуры
    Развеян миф об опасности для батареи смартфона
    Названа причина возможного отстранения Буданова от переговоров с США
    Дом финалиста ЧМ-2026 попытались ограбить
    Появились подробности о попавшей под удар ВСУ российской семье
    В России словами о третьей мировой войне ответили на заявление НАТО о Крыме и Калининграде
    В ООН предостерегли судовладельцев от прохода через Ормуз
    Президент одной страны стал бездомным
    В России отреагировали на предложение переименовать Украину в Русь
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok