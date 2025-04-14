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20:55, 14 апреля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал россиян сделать одну вещь при укусе клеща Какую?

Врач Мясников призвал россиян принимать антибиотики при укусе клеща
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил россиян о начале сезона активности клещей, а также рассказал, что нужно немедленно сделать при укусе. По словам специалиста, клещи являются переносчиками боррелиоза (болезни Лайма) — инфекционного заболевания, которое может привести к поражению сердца, печени, почек, суставов, а также нервной системы человека. Если на месте укуса возникло красное пятно, то необходимо сразу начать принимать антибиотики, не дожидаясь результатов анализов, подчеркнул доктор.

Мы сразу начинаем принимать антибиотики, не делая никаких анализов. Почему? Анализ становится положительный только через одну-две недели. А вам надо начать [лечение] не позже чем через 72 часа [после заражения]

Александр Мясниковврач и телеведущий

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ранее Мясников развеял популярные мифы о клещах. В частности, специалист назвал заблуждением мнение, что они живут на деревьях. Также он заявил, что растительное масло не поможет вытащить клеща. Помимо этого, специалист предупредил, что клещи в городских парках тоже могут быть заразны.

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