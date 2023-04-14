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11:44, 14 апреля 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял популярные мифы о клещах

Врач Мясников назвал заблуждением мнение, что клещи живут на деревьях

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярные мифы, связанные с клещами. О том, где на самом деле обитают эти паукообразные и можно ли их вытащить при помощи растительного масла, специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников назвал заблуждением мнение, что клещи живут на деревьях. По его словам, на самом деле они обитают в траве. В связи с этим доктор посоветовал россиянам при походе в парк или в лес надевать штаны и высокие сапоги, чтобы защитить себя от укуса.

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Еще одним мифом, как отметил врач, является утверждение, что клещ не успеет заразить, если его сразу вытащить. Мясников заявил, что такой способ не сработает, если клещ является переносчиком вируса энцефалита. В таком случае инфекция передастся человеку сразу после укуса.

Также специалист предупредил, что городские клещи тоже могут быть заразны. Он рассказал, что один из его знакомых однажды побывал в городском парке и после этого заразился клещевым энцефалитом.

Помимо этого, Мясников развеял миф о том, что растительное масло поможет вытащить клеща. «Это иллюзия, что, если ты намажешь маслом, клещ там задохнется и вылезет. Он уже не вылезет, его уже надо доставать. Маслом вы только затрудните процесс, сделав клеща скользким», — объяснил он.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» предупредил россиян об опасности острого миокардита и перечислил симптомы этой болезни. В числе признаков, указывающих на это заболевание, врач назвал боль в груди, одышку и обмороки.

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Евгения Наумова
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