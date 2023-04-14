Доктор Мясников развеял популярные мифы о клещах

Врач Мясников назвал заблуждением мнение, что клещи живут на деревьях

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярные мифы, связанные с клещами. О том, где на самом деле обитают эти паукообразные и можно ли их вытащить при помощи растительного масла, специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников назвал заблуждением мнение, что клещи живут на деревьях. По его словам, на самом деле они обитают в траве. В связи с этим доктор посоветовал россиянам при походе в парк или в лес надевать штаны и высокие сапоги, чтобы защитить себя от укуса.

Еще одним мифом, как отметил врач, является утверждение, что клещ не успеет заразить, если его сразу вытащить. Мясников заявил, что такой способ не сработает, если клещ является переносчиком вируса энцефалита. В таком случае инфекция передастся человеку сразу после укуса.

Также специалист предупредил, что городские клещи тоже могут быть заразны. Он рассказал, что один из его знакомых однажды побывал в городском парке и после этого заразился клещевым энцефалитом.

Помимо этого, Мясников развеял миф о том, что растительное масло поможет вытащить клеща. «Это иллюзия, что, если ты намажешь маслом, клещ там задохнется и вылезет. Он уже не вылезет, его уже надо доставать. Маслом вы только затрудните процесс, сделав клеща скользким», — объяснил он.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» предупредил россиян об опасности острого миокардита и перечислил симптомы этой болезни. В числе признаков, указывающих на это заболевание, врач назвал боль в груди, одышку и обмороки.