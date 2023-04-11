Доктор Мясников предупредил россиян об опасной болезни

Врач Мясников назвал боль в груди, одышку и обмороки симптомами острого миокардита

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности острого миокардита и перечислил симптомы этой болезни. О том, в чем проявляется этот недуг, и о том, как его лечат, доктор рассказал в Telegram-канале.

Мясников отметил, что большинство людей сегодня не осведомлены о такой болезни сердца как острый миокардит, в то время как о ней необходимо знать. «Из 100 тысяч человек в год 5-15 заболевает острым миокардитом. Смертность 1-7 процентов, притом если диагноз поставлен вовремя, смертность почти нулевая», — написал специалист.

По словам доктора, острый миокардит — это воспаление сердечной мышцы, не связанное с атеросклерозом сосудов. Его признаками Мясников назвал боль в груди, одышку, перебои в работе сердца и обмороки. Согласно словам специалиста, болезнь начинается проявляться с симптомов, напоминающих простуду: ломота в теле, слабость и разбитость. Он отметил, что болезнь поражает как взрослых, так и детей.

Причинами острого миокардита могут выступать многие вирусы, ревматологические и аутоиммунные заболевания и не только, указал Мясников. Врач добавил, что болезнь лечат противовоспалительными препаратами, аспирином, бета-блокаторами и гормонами.

Ранее Мясников также раскрыл опасность мочегонных средств. Специалист предупредил, что эта популярная группа препаратов провоцирует развитие аритмии.