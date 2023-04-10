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13:48, 10 апреля 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл опасность популярной группы препаратов

Врач Александр Мясников заявил, что мочегонные препараты могут вызвать развитие аритмии

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл опасность мочегонных средств. В эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор рассказал, что эта популярная группа препаратов провоцирует развитии аритмии. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что мочегонные препараты вымывают калий, натрий, выводят определенные электролиты и микроэлементы.

При подозрении на аритмию медик рекомендовал в первую очередь исследовать уровень электролитов в крови, потому что, скорее всего, их недостаток может быть проявлением дисбаланса электролитов, вызванного мочегонными препаратами. «Это классические осложнения от мочегонных средств», — заключил он.

Ранее Мясников назвал ряд лекарств, провоцирующих развитие сахарного диабета. К таким медикаментам он причислил мочегонные препараты, стероидные гормоны и статины.

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Олег Давыдов
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