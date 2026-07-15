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12:50, 15 июля 2026Россия

Россия ударила по энергетике Украины

МО: Россия нанесла удар по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Армия России нанесла удар по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, военные поразили логистические центры и транспортную инфраструктуру, которую использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Кроме того, под удар попали места хранения беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

В Минобороны ранее заявили, что флот России уничтожил в Черном море четыре безэкипажных катера ВСУ.

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