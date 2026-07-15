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12:45, 15 июля 2026Россия

Российский флот столкнулся с украинскими судами в Черном море

Минобороны России: Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Черноморский флот России уничтожил в Черном море четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). О столкновении с беспилотными судами журналистам сообщили в российском Минобороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Другие подробности в ведомстве не привели.

Помимо этого, за сутки с 14 по 15 июля средства противовоздушной обороны поразили 558 украинских беспилотников самолетного типа, а также 8 управляемых авиабомб, выпущенных по российским объектам.

Минобороны регулярно сообщает о боестолкновениях с ВСУ в Черном море. Так, ведомство отчиталось об уничтожении безэкипажного катера 13 июля. Кроме того, 8 июля стало известно об ударе по морским дронам расчетами барражирующих боеприпасов «Ланцет».

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