США призвали Россию выступить против Ирана

США считают, что Россия должна присоединиться к сдерживанию Ирана. Такое заявление сделал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает РИА Новости.

«Если Россия хочет достичь стабильности в Сирии, она должна присоединиться к усилиям по противодействию», — заявил дипломат. В качестве конкретных мер он назвал использование давления на сирийского президента Башара Асада, чтобы добиться вывода иранских сил из этой страны.

Ранее в мае президент США Дональд Трамп признался в нежелании воевать с Ираном.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая 2018 года американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре. Помимо запрета на экспорт нефти санкции распространяются на промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

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