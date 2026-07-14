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16:30, 14 июля 2026Ценности

40-летняя певица Пелагея высказалась о возрасте фразой «жизнь только начинается»

Российская певица Пелагея призналась, что в 40 лет полностью себя принимает
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российская певица Пелагея Ханова, более известная как Пелагея, высказалась о возрасте фразой «жизнь только начинается». Своими мыслями на данную тему она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница опубликовала фото, сделанные в честь ее 40-летия. На них она позировала в белых джинсах с широкими штанинами и укороченной полосатой кофте.

В описании к посту артистка призналась, что абсолютно счастлива. По словам знаменитости, она полностью принимает себя и окружающих ее людей. «Прав был старик Юнг, когда писал, что в этом возрасте наш фокус внимания наконец смещается с внешнего на внутреннее. И правы те, кто утверждает, что в 40 лет жизнь только начинается», — отметила звезда.

В январе Пелагея показала внешность без макияжа.

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