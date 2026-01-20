Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:41, 20 января 2026Ценности

39-летняя певица Пелагея показала внешность без макияжа

39-летняя российская певица Пелагея показала внешность без макияжа
Екатерина Ештокина

Фото: @pelageya_insta

Российская певица Пелагея Ханова, более известная как Пелагея, показала внешность без макияжа во время семейного отпуска. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница разместила кадр, на котором предстала в пестром изделии без бретелей. При этом звезда распустила светлые волосы и отказалась от косметики, демонстрируя натуральный внешний вид с многочисленными веснушками.

Материалы по теме:
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025

«Если во время отпуска сделано только три фотографии, значит, отпуск удался», — подписала она.

В октябре 2025 года певица Пелагея показала фигуру в распахнутом халате. Исполнительница запечатлела себя в зеркале после бани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал Долиной: у певицы нашли незаконную недвижимость. Какое наказание ждет артистку?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Россиянам назвали максимально допустимую дозу алкоголя в мороз

    На пляж вынесло беременную белоглазую акулу

    Бузова рассказала о своем мужчине мечты

    На россиянку упала гигантская глыба льда с крыши

    В России предложили выдавать семейную ипотеку до рождения ребенка

    Россиянин поставил на поражение соотечественницы на AO и выиграл 1,3 миллиона рублей

    В ВСУ пожаловались на дефицит ракет для систем ПВО и самолетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok