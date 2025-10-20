Ценности
10:03, 20 октября 2025Ценности

39-летняя певица Пелагея показала фигуру в распахнутом халате

Российская певица Пелагея показала фигуру в распахнутом халате и бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @pelageya_insta

Российская певица Пелагея Сергеевна Ханова, более известная как Пелагея, показала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница запечатлела себя в зеркале после бани. Так, она позировала перед камерой в распахнутом бордовом халате, демонстрируя фигуру в черном бикини. При этом внешний вид знаменитости дополнил яркий кокошник. «Даже в бане кокошник не снимаю», — подписала артистка снимок.

В апреле Пелагея показала естественную внешность на новом фото. Певица поделилась кадром, на котором предстала без макияжа на лице, позируя у микрофона.

