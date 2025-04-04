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16:13, 4 апреля 2025Ценности

Пелагея показала внешность без макияжа

Певица Пелагея показала внешность без макияжа на новом фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @pelageya_insta

Российская певица Пелагея Сергеевна Ханова, более известная как Пелагея, показала лицо без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающего 438 тысяч подписчиков.

На размещенном кадре (в настоящее время он удален) 38-летняя исполнительница позировала в наушниках перед микрофоном. Она предстала перед камерой в красной рубашке в черную клетку и белой футболке.

При этом знаменитость распустила волосы и отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В марте 45-летняя бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина также показала лицо без макияжа.

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