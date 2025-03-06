45-летняя бывшая солистка группы Hi-Fi показала лицо без макияжа

45-летняя бывшая солистка группы Hi-Fi Терешина показала лицо без макияжа

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина показала природную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница разместила кадр, на котором предстала, сидя в машине, в серой футболке и черной куртке. При этом звезда собрала в высокий хвост светлые волосы и отказалась от макияжа, демонстрируя натуральное лицо. «Когда я не накрашена, явно видно, что мой сын от меня», — подписала она.

В феврале Татьяна Терешина показала архивное фото. Звезда разместила снимок 24-летней давности с темными волосами ниже плеч и макияжем в нейтральных оттенках.