Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:23, 6 марта 2025Ценности

45-летняя бывшая солистка группы Hi-Fi показала лицо без макияжа

45-летняя бывшая солистка группы Hi-Fi Терешина показала лицо без макияжа
Екатерина Ештокина

Кадр: @tanya_tereshina

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина показала природную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница разместила кадр, на котором предстала, сидя в машине, в серой футболке и черной куртке. При этом звезда собрала в высокий хвост светлые волосы и отказалась от макияжа, демонстрируя натуральное лицо. «Когда я не накрашена, явно видно, что мой сын от меня», — подписала она.

В феврале Татьяна Терешина показала архивное фото. Звезда разместила снимок 24-летней давности с темными волосами ниже плеч и макияжем в нейтральных оттенках.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о заявлениях Макрона по Украине и России

    Индия начала менять российскую нефть на американскую

    В Совфеде указали молодым украинцам на «грубый и циничный» обман их Зеленским

    У покинувшего Россию Валерия Меладзе нашли элитное жилье в Подмосковье

    В Кремле прокомментировали сообщения о контактах США с оппозицией на Украине

    Макрона назвали напрашивающимся на запретительные пошлины для вин

    Летевший в Ереван самолет срочно вернулся в Москву из-за неполадки

    В Госдуме раскрыли способ расширить льготную ипотеку на семьи без детей

    Раскрыто реальное состояние пляжей Анапы

    «АвтоВАЗ» запустил новый бренд автомобилей. Как они выглядят?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше