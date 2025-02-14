45-летняя бывшая солистка группы Hi-Fi показала архивное фото

45-летняя бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина показала архивное фото

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина показала архивное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница разместила снимок 24-летней давности. На фото звезда предстала с темными волосами ниже плеч и макияжем в нейтральных оттенках. Помимо этого, исполнительница позировала в сером лонгсливе с открытыми плечами. «21 год», — подписала она.

В январе бывшая солистка группы Hi-Fi показала лицо без макияжа. Знаменитость разместила кадры, на которых сняла себя крупным планом, демонстрируя естественную внешность без косметики.