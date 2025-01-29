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14:26, 29 января 2025Ценности

Бывшая солистка группы Hi-Fi показала лицо без макияжа

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина показала лицо без макияжа
Екатерина Ештокина

Фото: @tanya_tereshina

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница разместила кадры, на которых сняла себя крупным планом, демонстрируя естественную внешность без косметики. При этом звезда собрала волосы в пучок. «Так я выгляжу утром при дневном свете без макияжа. Согласитесь, очень свежо», — заявила Терешина.

В августе 2024 года бывшая солистка группы Hi-Fi задумалась о пластике. Знаменитость отметила, что в настоящее время хорошо выглядит, поскольку пользуется услугами косметологов.

Вот это да!
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