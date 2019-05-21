США ввели новые антироссийские санкции

США ввели санкции против двух предприятий и учебного центра из России. Об этом сообщает ТАСС.

Среди попавших под новые ограничения — машиностроительный завод «Авангард» в Москве, учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и Тульское конструкторское бюро приборостроения. США обвинили учреждения в нарушении законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Сирии, Северной Кореи и Ирана.

Отмечается, что решение, принятое помощником госсекретаря США по вопросам международной безопасности Кристофером Фордом, вступило в силу 14 мая. Срок действия санкций составляет два года.

21 мая также стало известно, что Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2».

Ранее, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить давление на Россию.

В мае было раскрыто влияние санкций США на конструкцию Су-57.

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