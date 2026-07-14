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16:29, 14 июля 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о наступлении ВС России на славянском направлении

ВС России продвинулись у Кривых Лук и Калеников на славянском направлении
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Кривых Лук и Калеников на славянском направлении. Об этом со ссылкой на украинский аналитический проект DeepState сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Армия России продвинулась на славянском направлении в районе сел Кривая Лука и Каленики», — говорится в публикации.

Отмечается, что вектор атаки российских войск у Калеников направлен на село Рай-Александровка, которое имеет тактическое значение для установления огневого контроля над Славянском.

Ранее стало известно о резком продвижении Вооруженных сил России под Константиновкой. За сутки российские подразделения взяли под контроль полкилометра у Алексеево-Дружковки.

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