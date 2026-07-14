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16:26, 14 июля 2026Экономика

Работавшую три с половиной века немецкую пивоварню закроют

Lebensmittel Zeitung: В Германии закроют пивоварню, которая работала 350 лет
Кирилл Луцюк

Фото: Imago / Markus Proßwitz / Globallookpress.com

В немецком городе Мангейм закроется пивоварня Eichbaum, которая работала 350 лет. Об этом сообщило Lebensmittel Zeitung.

Отмечается, что заявление о банкротстве эта компания подала еще в прошлом году. Причиной ее упадка стало падение экспорта и обрушение спроса на пиво в ФРГ. Когда-то пивоварня экспортировала свою продукцию в шесть десятков государств.

Теперь Eichbaum вступает в фазу упорядоченной ликвидации. Ей предстоит выполнить оставшиеся заказы к концу сентября. Без работы останутся 240 сотрудников.

В конце июня сообщалось, что одна из старейших пивоварен Германии, Hofbrauhaus Wolters GmbH из города Брауншвейг, история которой насчитывает 399 лет, подала заявление о банкротстве. Проблемы этого предприятия также оказались связаны с общим падением спроса на пиво и увеличением издержек производства. В 2025 году потребление этого напитка в ФРГ сократилось на 5,8 процента, упав до минимума более чем за 30 лет. Этот показатель стабильно снижается из года в год. За последние шесть лет в ФРГ закрылись уже 137 пивоварен, включая крупные.

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