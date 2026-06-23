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20:32, 23 июня 2026Экономика

В Германии обанкротилась 399-летняя пивоварня

Одна из старейших пивоварен ФРГ банкротится из-за падения спроса и цен на электричество
Дмитрий Воронин

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

Одна из старейших пивоварен Германии, Hofbrauhaus Wolters GmbH из города Брауншвейг, история которой насчитывает 399 лет, подала заявление о банкротстве. Как пишет Bild, проблемы предприятия связаны с общим падением спроса на пиво и увеличением издержек производства, связанным в том числе с ростом цен на электричество.

В 2025 году потребление пива в Германии сократилось на 5,8 процента, упав до минимума более чем за 30 лет. Показатель стабильно снижается из года в год.

Согласно данным Cоюза германских пивоваров, которые приводятся в статье, за последние шесть лет в ФРГ закрылись уже 137 пивоварен, включая крупные.

Драйвером снижения интереса к алкоголю, которое является общемировой тенденцией, называют предпочитающих здоровый образ жизни зумеров. В частности, о непьющей молодежи как влияющем на рынки факторе говорил основной акционер группы компаний «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

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