Экономика
15:05, 2 февраля 2026Экономика

Потребление пива в Германии обрушилось

Destatis: В 2025-м потребление пива в Германии упало до минимума с 1993 года
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

В 2025 году потребление пива в Германии обрушилось до минимума с 1993 года. Об этом со ссылкой на данные Федерального статистического бюро страны (Destatis) сообщает РИА Новости.

Падение зафиксировали на основе данных о продажах пивоварнями и пивными складами. В статистику не вошли безалкогольное пиво и солодовые напитки, а также пиво, поставленное не из стран Евросоюза (ЕС).

«Объем продаж пива немецкими пивоварнями и пивными складами сократился по сравнению с предыдущим годом на 6 процентов, или 497,1 миллиона литров, примерно до 7,8 миллиарда литров… Это стало самым значительным сокращением продаж с начала ведения статистики в 1993 году. Впервые объем продаж пива упал ниже 8 миллиардов литров», — констатировали в Destatis.

Внутренний рынок занимает примерно 82,5 процента от всего проданного объема пива, еще 17,5 процента приходится на экспорт. За год в стране было реализовано 6,4 миллиарда литров, что на 5,8 процента ниже год к году. Экспорт также сократился на семь процентов. Также немцы стали меньше пить пивных коктейлей, то есть пива, смешанного с лимонадом или фруктовыми соками. В годовом выражении потребление таких коктейлей упало на 5,2 процента.

По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), в 2025 году розничные продажи пива рухнули и в России — сразу на 16,7 процента, до 607,06 миллиона декалитров, а пивных напитков — на 8,3 процента, до 95,5 миллиона. Совладелец дистрибьютора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский считает, что главной причиной динамики стал рост цен, спровоцированный внеплановым повышением акцизов.

