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19:18, 3 июля 2025Экономика

В Германии заговорили о кризисе в одной из ключевых отраслей

BarthHaas: Объемы производства пива в Германии стабильно падают
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Объемы производства пива в Германии стабильно снижаются, подобная тенденция в одной из ключевых отраслей фиксируется не первый год. Об этом заявил глава проекта отчетов компании BarthHaas, крупнейшего производителя и продавца хмельных продуктов в ФРГ, Генрих Майер. Его слова приводит «Пятый канал».

На фоне кризисной ситуации в отрасли Германии в долгосрочной перспективе может утратить статус одного из главных производителей пенного напитка. Однако в настоящее время до этого еще далеко, несмотря на снижающийся спрос и рост издержек, подчеркнул Мейер. «Можно сказать, что немецкое пиво утрачивает свое значение, потому что объемы производства снижаются», — посетовал он.

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Снижение внутреннего производства в BarthHaas связали с рядом факторов, включая повышение налогов, а также усиливающийся тренд на осознанное потребление и здоровый образ жизни. Растущий спрос на безалкогольные напитки, отметил Мейер, в конечном счете бьет по прибыли немецких пивных производителей. «Дело, скорее в общем социальном сдвиге: население все больше задумывается о здоровье, и в целом употребление алкоголя снижается», — резюмировал он.

Ранее агентство DPA со ссылкой на статистику немецких производителей сообщило о снижении числа пивоварен в ФРГ примерно на 5 процентов за последние 5 лет. За это время количество отраслевых предприятий в стране сократилось до 1459. За отчетный период из-за разного рода проблем закрылись в общей сложности 77 предприятий, 45 из которых — в Баварии, традиционно славящейся своей культурой пивоварения. Подобная тенденция фиксируется на фоне падения продаж хмельных напитков. Так, по итогам 2024 года реализация пива в стране упала на 1,4 процента, или на 119,4 миллиона литров. В целом потребление пива в Германии за последние 30 лет упало на четверть.

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