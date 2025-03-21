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12:45, 21 марта 2025Экономика

Немцы стали варить меньше пива

Количество пивоварен в Германии сократилось с 2020 года примерно на 5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Количество пивоварен в Германии сократилось с 2020 года примерно на пять процентов. Статистику немецких производителей со ссылкой на DPA приводит РИА Новости.

Отмечается, что число пивоварен по всей стране сократилось до 1459. В указанный период их стало меньше на 77, причем 45 предприятий закрылось в одной из колыбелей европейского пивоварения — Баварии.

По данным статистического ведомства ФРГ, продажи пива в Германии продолжили снижаться в 2024 году, несмотря на то что страна принимала чемпионат Европы по футболу. В сравнении с 2023-м уровень реализации напитка без учета безалкогольной и импортированной из-за пределов ЕС продукции уменьшился на 1,4 процента, или 119,4 миллиона литров.

В пятницу также стало известно, что в январе поставки европейского пива в Россию упали до минимальных с 2016 года 4,04 тысячи тонн, сократившись год к году сразу в четыре раза. Импортные пошлины на этот вид слабого алкогольного напитка выросли в РФ с начала 2025 года с 0,1 до 1 евро за литр.

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