В Россию захотели возить пиво из страны в Карибском море

«Ъ»: Российские ретейлеры захотели возить пиво из Доминиканской республики

Российские ретейлеры захотели возить пиво из Доминиканской республики. Такое решение принял на фоне десятикратного повышения пошлин на пиво из «недружественных» стран, сообщает «Коммерсантъ»

Одним из первых заявку в Росаккредитацию подало ООО «Мировой трейдер» — компания намерена импортировать пиво марок Presidente и Presidente Light, которые выпускаются крупным производителем страны в Карибском море. Напитки будут закупаться в бутылках объемом до 0,5 литра и кегах до 50 литров, для заведений общепита.

По мнению гендиректора «Волковской пивоварни» Алексея Акселя, поставки пива из Доминиканы и прочих экзотических стран — это вынужденное решение из-за повышения импортных пошлин (с начала 2025 года она выросла с 0,1 евро за литр до 1 евро). Ранее российские импортеры уже приступили к ввозу вьетнамского пива Tiger, Saigon Lager, Bia Lac Viet.

Ряд экспертов отмечает, что в условиях резкого увеличения пошлин многие импортеры пива потеряли до 90 процентов своего ассортимента. Кто-то попытается заменить его напитками из стран, не имеющих пивных традиций и откуда ранее поставки не совершались, но эти напитки вряд ли будут дешевле из-за удлинившихся цепочек логистики, а привязавшиеся к европейским брендам россияне скорее перейдут на местное крафтовое пиво.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных ритейлеров), импортное пиво занимает 35-40 процентов ассортимента российских магазинов, однако в этом сегменте растет доля напитков из дружественных стран — Китая, Мексики, Таиланда, Вьетнама.

Днем ранее Московская пивоваренная компания (производит «Хамовники», «Жигули Барное», «Граф Орлов», Hollandia) и «Балтика» (выпускает напитки под брендами «Балтика», «Чешский медведь», «Арсенальное») предупредили о повышении отпускных цен на 10-15 процентов. Меру объясняют увеличением акциза (с 26 до 30 рублей за литр) и нестабильным курсом валют: большую часть сырья приходится ввозить из-за границы.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что планируемое повышение цен на пиво приведет к снижению уровня его потребления — на те же 10-15 процентов. По мнению эксперта, приемлемым было бы увеличение стоимости на пять процентов, не выше, однако производители просто хотят заработать больше денег.