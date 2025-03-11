В Россию захотели возить пиво из страны в Карибском море

Российские ретейлеры захотели возить пиво из Доминиканской республики. Такое решение принял на фоне десятикратного повышения пошлин на пиво из «недружественных» стран, сообщает «Коммерсантъ»
Одним из первых заявку в Росаккредитацию подало ООО «Мировой трейдер» — компания намерена импортировать пиво марок Presidente и Presidente Light, которые выпускаются крупным производителем страны в Карибском море. Напитки будут закупаться в бутылках объемом до 0,5 литра и кегах до 50 литров, для заведений общепита.
По мнению гендиректора «Волковской пивоварни» Алексея Акселя, поставки пива из Доминиканы и прочих экзотических стран — это вынужденное решение из-за повышения импортных пошлин (с начала 2025 года она выросла с 0,1 евро за литр до 1 евро). Ранее российские импортеры уже приступили к ввозу вьетнамского пива Tiger, Saigon Lager, Bia Lac Viet.
Ряд экспертов отмечает, что в условиях резкого увеличения пошлин многие импортеры пива потеряли до 90 процентов своего ассортимента. Кто-то попытается заменить его напитками из стран, не имеющих пивных традиций и откуда ранее поставки не совершались, но эти напитки вряд ли будут дешевле из-за удлинившихся цепочек логистики, а привязавшиеся к европейским брендам россияне скорее перейдут на местное крафтовое пиво.
По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных ритейлеров), импортное пиво занимает 35-40 процентов ассортимента российских магазинов, однако в этом сегменте растет доля напитков из дружественных стран — Китая, Мексики, Таиланда, Вьетнама.
Днем ранее Московская пивоваренная компания (производит «Хамовники», «Жигули Барное», «Граф Орлов», Hollandia) и «Балтика» (выпускает напитки под брендами «Балтика», «Чешский медведь», «Арсенальное») предупредили о повышении отпускных цен на 10-15 процентов. Меру объясняют увеличением акциза (с 26 до 30 рублей за литр) и нестабильным курсом валют: большую часть сырья приходится ввозить из-за границы.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что планируемое повышение цен на пиво приведет к снижению уровня его потребления — на те же 10-15 процентов. По мнению эксперта, приемлемым было бы увеличение стоимости на пять процентов, не выше, однако производители просто хотят заработать больше денег.