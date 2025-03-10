Россиянам предрекли сокращение потребления пива

Эксперт Шапкин: Повышение цен на 10-15 % снизит уровень потребления пива в РФ

Планируемое повышение цен на пиво приведет к снижению уровня его потребления. Россияне будут меньше употреблять этого напитка, предрек руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, его слова приводит «Абзац».

Ранее Московская пивоваренная компания (производит «Хамовники», «Жигули Барное», «Граф Орлов», Hollandia) и «Балтика» (выпускает напитки под брендами «Балтика», «Чешский медведь», «Арсенальное») предупредили ретейлеров о повышении отпускных цен на 10-15 процентов. Причинами называют увеличение акциза (с 26 до 30 рублей за литр) и нестабильность курса валют: большую часть сырья приходится ввозить из-за границы.

По мнению эксперта, такое повышение цен снизит уровень потребления пивной продукции — на те же 10-15 процентов.

«Они зря так поднимают, потому что акциз подорожал на 2 рубля за пол-литровую бутылку, плюс НДС. Получается, это намного меньше 10 процентов. В условиях того, что сейчас несезон, надо было цену на 5 процентов поднять, не выше. Добавили какие-то дополнительные якобы затраты, но гофротара не настолько драматично влияет на цену, чтобы поднимать на 15 процентов. Я думаю, они просто хотят заработать больше денег», — пояснил Шапкин.

В конце 2024 года пивные компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусской ООО «Криница-Трейд», а также дистрибьютор «Госселайн Логистикс решили поднять цены на 10 процентов с января 2025 года. Производители также объяснили этот шаг ростом стоимости акцизов, ростом инфляции и подорожанием сырья.

Из-за пошлин импорт пива на российский рынок будет сокращаться. Как заявил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, это произойдет из-за увеличения в десять раз пошлины на импорт напитка из недружественных стран. Тренин напомнил, что на протяжении многих лет крупнейшим иностранным поставщиком пива в Россию остается Германия. Ее доля составляет около 30 процентов от всего объема импорта.