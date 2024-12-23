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04:49, 23 декабря 2024Экономика

Три производителя поднимут цены на пиво

«Ъ»: три производителя поднимут цены на пиво с января 2025 года на 10 %
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Цены на три марки пива повысятся в России на 10 процентов с января 2025 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о трех пивных компаниях AB InBev Efes, Medovarus, белорусской ООО «Криница-Трейд», а также дистрибуторе «Госселайн Логистикс». Производители объясняют повышение цен ростом стоимости акцизов, ростом инфляции и подорожанием сырья.

20 декабря Naegohyang из Северной Кореи подала заявку на регистрацию товарного знака в России.

КНДР уже собиралась привезти в Россию отечественное пиво. Первое в стране разрешение на ввоз пива из азиатской страны было выдано компании «Востокбиртрейд» из Комсомольска-на-Амуре, зарегистрированной в июне 2024 года. Согласно документу, в страну смогут поставлять светлое фильтрованное пиво под торговыми марками XINBALU 1999 и «Станция Харбин» от производителя Heilongjiang Quanrun Beer. Позже выяснилось, что поставляемое пиво — китайское.

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