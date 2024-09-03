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19:04, 3 сентября 2024Экономика

В Россию привезут северокорейское пиво

Росаккредитация выдала разрешение на ввоз в РФ пива из Северной Кореи

Фото: Wong Maye-E / AP

В Россию привезут северокорейское пиво. Об этом со ссылкой на документы, размещенные в картотеке Росаккредитации, пишет РБК Вино.

Первое в стране разрешение на ввоз пива из КНДР было выдано компании «Востокбиртрейд» из Комсомольска-на-Амуре, зарегистрированной в июне 2024 года. Согласно документу, в страну смогут поставлять светлое фильтрованное пиво под торговыми марками XINBALU 1999 и «Станция Харбин» от проивзодителя Heilongjiang Quanrun Beer Co. При этом выданная декларация позволяет импортировать продукцию неоднократно.

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По мнению члена правления «Опоры России» руководителя рабочей группы экспертного совета Росалкогольтабакконтроля по пивоваренной и слабоалкогольной продукции Игоря Хавского, пиво из Северной Кореи — «очень нишевый продукт». Такой напиток может быть востребован в Дальневосточном регионе, где уже продавалось пиво из Азии, или в корейских ресторанах. Заинтересовать российского потребителя также может интересное ценовое предложение, считает эксперт.

Издание Daily NK отмечает, что для КНДР поставки пива за рубеж стал одним из способов получения валюты. Так, завод Kyonghung Unhasu в июле получил госзаказ на расширение экспорта за счет диверсификации пивной продукции и наращивания производства. Кроме того, власти Северной Кореи дали указание продавать пиво на экспорт по ценам ниже, чем внутри страны.

Ранее стало известно, что российские дистрибуторы на фоне сокращения поставок напитков из недружественных стран стали активнее ввозить пиво из Азии. Так, импортеры алкоголя уже обратились в Росаккредитацию с просьбой разрешить ввоз дополнительного объема пива из Вьетнама. На отечественных прилавках могут появиться бренды Tiger, Saigon Lager, Saigon Gold, Saigon 333 и Bia Lac Viet как в обычных стеклянных и ПЭТ-бутылках, так и в кегах.

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