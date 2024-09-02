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11:44, 2 сентября 2024Экономика

В Россию стали активнее ввозить пиво из азиатских стран

Российские дистрибуторы расширили ассортимент за счет пива из Вьетнама

Фото: George Cox / Unsplash

На фоне сокращения поставок напитков из недружественных стран российские дистрибуторы стали активнее ввозить пиво из азиатских стран. О расширении ассортимента со ссылкой на реестр Росаккредитации сообщает «Коммерсантъ».

Импортеры алкоголя просят разрешить ввоз дополнительного объема пива из Вьетнама. Так, на прилавках могут появиться бренды Tiger, Saigon Lager, Saigon Gold, Saigon 333, Bia Lac Viet. Помимо обычных стеклянных и ПЭТ-бутылок пиво будет поставляться в таре объемом до 50 литров — она поступит в общепит.

По словам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, поставки азиатского пива растут за счет появления новых заведений вьетнамской уличной еды. Однако за счет экономсегмента стритфуда едва ли удастся наладить регулярные поставки продукции в больших количествах, отметил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

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Вьетнам, равно как Китай и Казахстан, чья продукция в основном представляет азиатскую продукцию на отечественном пивном рынке, не является страной, недружественной для РФ, и потому поставки спиртного не облагаются дополнительными импортными пошлинами.

С 1 сентября россиян призвали готовиться к подорожанию пива. По данным «Фонтанки», повысят отпускные цены два из трех крупнейших отечественных производителей: ООО «Пивоваренная компания Балтика» и АО «АБ ИнБев Эфес». В письме, отправленном торговым сетям, не называются конкретные позиции и точный процент индексации, но новые прайс-листы обещают предоставить уже скоро. Оптовая стоимость напитков «Балтики» увеличится примерно на 10 процентов.

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      Вячеслав Агапов
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