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19:50, 18 августа 2024Экономика

Россиян предупредили о повышении цен на пиво

«Фонтанка»: производители пива и слабоалкогольных напитков поднимут цены с осени

Фото: jcomp / Freepik

Производители пива и слабоалкогольных напитков с осени поднимут цены на свою продукцию. О повышении стоимости спиртного россиян предупредила «Фонтанка».

По данным издания, с 1 сентября повысят отпускные цены два из трех крупнейших отечественных производителей: ООО «Пивоваренная компания Балтика» и АО «АБ ИнБев Эфес». В письме, отправленном торговым сетям, не называются конкретные позиции и точный процент индексации, но новые прайс-листы обещают предоставить уже скоро. Уточняется, что оптовая стоимость напитков «Балтики» увеличится примерно на 10 процентов.

В линейке «АБ ИнБев Эфес» сильнее всего подорожают иностранные бренды. Так, стоимость Efes и Bud вырастет сразу на 17 процентов, Hoegaarden — на 15 процентов, Velkopopovicky Kozel — на 12 процентов, а остальные позиции — на 5-10 процентов.

Издание также сообщает, что третий участник большой пивной тройки — «Объединенные пивоварни» (ранее Heineken) — писем об изменении цен пока не рассылал.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2024 года продажа крепкого алкоголя в России выросла на 4,9 процента. Большая часть в категории приходится на водку — 37,03 миллиона (плюс 1 процент).

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      Алина Черненко
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