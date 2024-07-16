Россияне увеличили покупку алкоголя

В первом полугодии продажа крепкого алкоголя в России выросла на 4,9 процента

Продажи крепкого алкоголя в России в первом полугодии выросли на 4,9 процента в годовом выражении, до 58,01 миллиона декалитров, большая часть в категории приходится на водку — 37,03 миллиона (плюс 1 процент). Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает «Интерфакс».

Активнее покупать россияне стали и слабоалкогольные напитки — плюс 5,3 процента (8,79 миллиона декалитров). Продажи виноградных вин выросли на 2,5 процента (37,03 миллиона), игристых вин — на 12,8 процента (9,98 миллиона декалитров), ликерных — на 12,1 процента (665,2 тысячи).

Ранее Всемирный альянс производителей алкоголя (World Spirits Alliance) поставил Россию на третье место по размеру алкогольного рынка. Свою позицию страна с результатом 20 миллиардов долларов делит с Индией, население которой в десять раз больше. Первое место в рейтинге получил Китай, а следом за ним идут США.

С 1 июля в России выросли минимальные цены на крепкий алкоголь. Розничная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра теперь не может быть ниже 299 рублей, бренди — 403 рублей, а коньяка — 556 рублей.