В России выросли минимальные цены на крепкий алкоголь

Минимальная стоимость бутылки водки достигла в РФ 300 рублей

Минимальные цены на крепкий алкоголь выросли в России с 1 июля решением Минфина РФ.

Согласно ведомственному приказу, который будет действовать до 31 декабря 2026 года, розничная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра теперь не может быть ниже 299 рублей, бренди — 403 рублей, а коньяка — 556 рублей.

Также документ вводит минимальную розничную цену рома, которая составит 403 рубля за пол-литра. Комментируя такое решение, руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отметил, что «эта категория в целом развивается и выделяется в отдельную историю».

В ходе обсуждения проекта министерство обосновывало предложение о повышении цен инфляцией, повышением ставок акцизов и увеличением затрат на производство алкогольной продукции.