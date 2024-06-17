Введение минимальной цены еще для одного алкогольного напитка объяснили

Эксперт Ставцев: введение минимальной цены на ром говорит о развитии категории

Введение в России минимальной розничной цены (МРЦ) для рома объясняется развитием этой категории продукции в стране. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

Он назвал установление МРЦ для этого алкогольного напитка «интересной историей». С 1 июня ее установят на уровне 403 рублей за 0,5 литра. «Это говорит о том, что категория в целом развивается и она выделяется в отдельную историю», — отметил эксперт. Ставцев напомнил также, что обычно МРЦ на алкоголь увеличивается с 1 января, но в текущем году уже полгода действуют старые минимальные цены.

По его словам, повышение МРЦ отразится на ценах не на весь крепкий алкоголь в российских магазинах. Такая мера используется для предотвращения демпинга со стороны недобросовестных производителей контрафакта, которые не платят налоги.

Ставцев добавил, что в первую очередь увеличиться может стоимость тех продуктов, которые стоят на «нижней полке», так как продажа по цене ниже МРЦ является нарушением. Такая торговля может привести к закрытию магазина и штрафам, сказал он. «Дальше рынок там будет выстраиваться исходя из востребованности брендов, договоренностей с ретейлерами и прочим», — подчеркнул эксперт.

Минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут в России с 1 июля 2024 года. Стандартная бутылка водки объемом 0,5 литра подорожает с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей. Коньяк вырастет в цене с 517 до 556 рублей.