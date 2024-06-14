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17:45, 14 июня 2024Экономика

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России повысят

Минфин России повысил с 1 июля минимальные цены на крепкий алкоголь

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут в России с 1 июля 2024 года. Соответствующий приказ Министерства финансов опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Стандартная бутылка водки объемом 0,5 литра подорожает с 281 рубля до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей. Коньяк вырастет в цене с 517 до 556 рублей. Приказ будет действовать до 31 декабря 2026 года.

В апреле 2024 года Минфин России опубликовал проект приказа о повышении цен, обосновывая это инфляцией, повышением ставок акцизов и увеличением затрат на производство алкогольной продукции.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев сообщил, что повышать минимальные цены необходимо для борьбы с контрафактом. Также производители крепкого алкоголя избегнут продажи продукции ниже себестоимости, а цены отразят «экономические реалии производства и оборота на рынке алкоголя».

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