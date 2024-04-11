Необходимость повышения минимальных цен на алкоголь в России объяснили

Аналитик Косарев: повышение цен на алкоголь поможет в борьбе с контрафактом

Повышение минимальных цен на алкогольную продукцию в России, включая водку и коньяк, необходимо для борьбы с контрафактом. Об этом заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, его слова приводит ТАСС.

Минимальные цены являются одним из инструментов в борьбе с контрафактом, пояснил аналитик. Если инициативу Министерства финансов (Минфина) одобрят на высшем уровне, она поможет снизить долю нелегальной алкогольной продукции на российском рынке.

Кроме того, эта мера позволит производителям крепкого алкоголя учесть рост затрат и избежать продажи продукции ниже себестоимости. В результате минимальные цены на спиртное «будут отражать экономические реалии производства и оборота на рынке алкоголя», резюмировал Косарев.

В последний раз, напомнил он, минимальные цены на алкоголь повышались в России в начале 2023 года. При этом только за прошлый год инфляция в стране достигла 7,5 процента. В свою очередь, из-за роста акцизов на 5 процентов российские производители столкнулись с резким ростом стоимости импортных составляющих и логистических услуг. В этом плане рост минимальных цен на алкоголь должен помочь им в том числе сократить убытки, заключил эксперт.

Об инициативе Минфина повысить минимальные цены на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия стало известно 11 апреля. В ведомстве предложили поднять эту планку с 1 июня. В результате минимальная розничная стоимость пол-литра водки с этой даты может увеличиться до 299 рублей, коньяка — до 556 рублей, а бренди — до 403 рублей.