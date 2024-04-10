В России задумали повысить минимальные цены на водку и коньяк

Минфин России предложил повысить минимальные цены на водку, коньяк и бренди

Министерство финансов России захотело повысить с 1 июня минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди и ликероводочные изделия. Проект обновленного приказа ведомства размещен на портале правовой информации.

Предлагается установить минимальную розничную стоимость на 0,5 литра водки на отметке 299 рублей вместо сегодняшних 281. Коньяк подорожает с 517 до 556 рублей, бренди вырастет в цене до 403 рублей (сейчас — 375).

Минфин утверждает, что индексация цен связана с инфляцией, повышением ставок акцизов и ростом затрат на производство алкогольной продукции.

В 2023 году Минфин планировал повысить минимальные цены на алкоголь с 1 января 2024-го. Однако позднее ведомство отказалось от этой идеи.

