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23:33, 10 апреля 2024Экономика

В России задумали повысить минимальные цены на водку и коньяк

Минфин России предложил повысить минимальные цены на водку, коньяк и бренди

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство финансов России захотело повысить с 1 июня минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди и ликероводочные изделия. Проект обновленного приказа ведомства размещен на портале правовой информации.

Предлагается установить минимальную розничную стоимость на 0,5 литра водки на отметке 299 рублей вместо сегодняшних 281. Коньяк подорожает с 517 до 556 рублей, бренди вырастет в цене до 403 рублей (сейчас — 375).

Минфин утверждает, что индексация цен связана с инфляцией, повышением ставок акцизов и ростом затрат на производство алкогольной продукции.

В 2023 году Минфин планировал повысить минимальные цены на алкоголь с 1 января 2024-го. Однако позднее ведомство отказалось от этой идеи.

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      Марина Совина
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