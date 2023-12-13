Минфин России передумал повышать минимальные цены на алкоголь

Минфин: повышение минимальных цен на алкоголь с 1 января не предполагается

Власти России не планируют повышать минимальные цены на алкоголь с 1 января 2024 года. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина.

В октябре министерство опубликовало проект приказа, согласно которому было предложено повысить минимальную розничную цену на водку, бренди и коньяк с 1 января 2024 года.

Минимальную розничную цену предлагалось повысить на водку объемом 0,5 литра с 281 рубля до 299 рублей, на коньяк — с 517 рублей до 556 рублей, на бренди — с 375 рублей до 403 рублей. Помимо этого, власти планировали установить минимальную цену на ром — 403 рубля за 0,5 литра.

С начала 2023 года производство крепкого алкоголя в России упало на 4,2 процента. Выпуск водки и коньяка снизился на 5,7 процента и 7,2 процента соответственно.