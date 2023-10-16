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18:05, 16 октября 2023Экономика

В России предложили сделать водку дороже

Минфин предложил повысить минимальные цены на алкоголь с 1 января 2024 года

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Министерство финансов России предложило сделать алкоголь дороже. Соответствующий проект опубликован на сайте проектов нормативных актов.

Согласно документу, минимальная розничная цена (МРЦ) водки вырастет с 281 до 299 рублей за 0,5 литра. Подорожает и Бренди — с 375 до 403 рублей. МРЦ коньяка повысится с 517 до 556 рублей за аналогичный объем.

Также в Минфине предложили внести в перечень алкогольных напитков, на которые устанавливается минимальная цена в рознице, ром. Его стоимость ограничат минимальной планкой в 403 рубля за 0,5 литра. Если документ примут, алкоголь в рознице может подорожать уже с 1 января 2024 года.

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Повысить МРЦ на спиртное попросил Союз отрасли производителей алкогольной продукции (СПАП; включает Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК «Руст», Ladoga и другие компании). Необходимость поднять цены они обосновали увеличением акциза на крепкие спиртные напитки до 128,6 рубля (плюс 5 процентов), удорожанием логистики и закупаемой за рубежом упаковки и ингредиентов. По словам представителей рынка, по итогам 2023 года стоимость производства вырастет не менее чем на десять процентов, и увеличение минимальных цен позволит избежать продажи напитков дешевле себестоимости.

С начала 2023 года производство крепкого алкоголя в России упало на 4,2 процента. Выпуск водки и коньяка снизился на 5,7 процента и 7,2 процента соответственно. Годом ранее спрос на алкоголь вырос, так как россияне закупались из-за непредсказуемого курса и ситуации в стране. В 2023 году такого ажиотажа не наблюдается, а рост цен дополнительно сказался на продажах, объяснили эксперты.

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    Вячеслав Агапов
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