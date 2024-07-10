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22:15, 10 июля 2024Экономика

Россия вошла в мировую тройку по размеру рынка алкоголя

РБК: Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя

Фото: Unsplash

Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование о влиянии алкогольной промышленности на мировую экономику от Всемирного альянса производителей алкоголя (World Spirits Alliance).

Как отмечает издание, общий вклад алкогольной промышленности в мировой ВВП превышает 730 миллиардов долларов. Россия по размеру алкогольного рынка среди всех стран в мире делит третье место с Индией.

Первое место досталось Китаю (215 миллиардов долларов), за ним следует США (около 60 миллиардов долларов).

С 1 июля в России выросли минимальные цены на крепкий алкоголь. Розничная стоимость бутылки водки объемом 0,5 литра не может быть ниже 299 рублей, бренди — 403 рублей, а коньяка — 556 рублей.

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      Юлия Мискевич
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