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12:27, 20 декабря 2024Экономика

Северокорейский производитель алкоголя захотел регистрации в России

Северокорейская Naegohyang подала заявку на регистрацию товарного знака в России
Вячеслав Агапов

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Naegohyang из Северной Кореи подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Об этом сообщает РБК.

«Нэкоян Трейдинг Ко» из Пхеньяна захотела зарегистрировать бренды кимчи, хлеба, алкоголя (кроме пива) и табачной продукции. Как отметил специалист по Северной Корее профессор Андрей Ланьков, предприятие может стать первым, кто поставит в РФ корейский алкоголь.

С корейского название компании переводится как «Моя родина». Изначально Naegohyang занималась производством сигарет, но позже стала производить соджу, спортивный инвентарь, электронику и иные товары.

Ранее Северная Корея пообещала России справиться с неурожаем яблок из-за майских заморозков в центральном и северо-западном регионах. Из-за сокращения объемов фруктов их собираются компенсировать поставками от северокорейских фермеров, соответствующую договоренность с Пхеньяном подтвердили эксперты.

КНДР уже собиралась привезти в Россию отечественное пиво. Первое в стране разрешение на ввоз пива из азиатской страны было выдано компании «Востокбиртрейд» из Комсомольска-на-Амуре, зарегистрированной в июне 2024 года. Согласно документу, в страну смогут поставлять светлое фильтрованное пиво под торговыми марками XINBALU 1999 и «Станция Харбин» от производителя Heilongjiang Quanrun Beer. Позже выяснилось, что поставляемое пиво — китайское.

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