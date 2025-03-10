Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:52, 10 марта 2025Экономика

Производители предупредили о росте цен на пиво в России

«Ъ»: Крупные производители пива в России заявили о подорожании продукции
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Еще два крупных производителя заявили о подорожании пива в России. Как пишет «Коммерсантъ», Московская пивоваренная компания (производит «Хамовники», «Жигули Барное», «Граф Орлов», Hollandia) и «Балтика» (производит напитки под брендами «Балтика», «Чешский медведь», «Арсенальное») объявили ретейлерам о повышении отпускных цен.

МПК сообщает об индексации в среднем на 10-15 процентов, а «Балтика» пока не дала конкретики относительно увеличения стоимости. Среди причин называют увеличение размера акциза (он повысился с 26 до 30 рублей за литр) и нестабильность курса валют: большую часть сырья приходится ввозить из-за границы.

Независимый эксперт Алексей Небольсин указал, что в России практически не производится хмель. Со своей стороны собеседник газеты из крупной пивоваренной компании отметил, что на увеличение цен также влияет высокая ключевая ставка ЦБ и общий рост инфляции. Еще на себестоимость выпуска пива серьезно давит и необходимость увеличивать фонд оплаты труда, доля которой сейчас в общих затратах некоторых производителей уже достигает 40 процентов, рассказал совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский.

Почти все российские производители пива уже подняли отпускные цены. В конце 2024 года это сделали крупные игроки: AB InBev Efes, Medovarus, белорусской ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутор «Госселайн Логистикс».

    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье прогремел взрыв, начался мощный пожар. Что произошло и что известно о жертвах?

    Овечкин поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом России

    Пара полосок на ногте у женщины оказались признаком смертельного заболевания

    Российским регионам рекомендовали отказаться от микроквартир

    Трех расправившихся с лидером ОПГ «Ташкентские» киллеров задержали спустя 16 лет

    Актриса Екатерина Шпица показала полуголую грудь на камеру

    Стало известно об освобождении от ВСУ еще одного населенного пункта в Курской области

    В FIS отреагировали на призыв главы МОК допустить россиян

    Знаменитый кинолог назвал лучшие малоизвестные породы собак для семьи с детьми

    ВСУ перебросили бойцов «Айдара» в Курскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше