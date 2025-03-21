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07:26, 21 марта 2025Экономика

Поставки одного напитка из Европы в Россию упали до минимума

Евростат: Поставки европейского пива в РФ упали до минимума
Кирилл Луцюк

Фото: Pixabay

В январе 2025 года поставки пива из Европейского союза в Россию упали до минимальных с 2016 года 4,04 тысячи тонн. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Евростат.

Одной из причин такой динамики называют повышение Россией пошлин на поставки этого спиртного напитка из недружественных стран. По сравнению с декабрем, январские поставки оказались в 3,8 раза меньше. Если же сравнивать с январем 2024 года, то снижение оценивается в четыре раза.

Уточняется, что импорт немецкого пива сократился в пять раз, до 1,36 тысячи тонн, а бельгийского — в 7,4 раза, до 173 тонн. Поставки пива из Чехии уменьшились почти в шесть раз, до 517 тонн. В то же время импорт литовского пива сократился только на пять процентов, до 814 тонн.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2025 года Казахстан нарастил импорт российского пива в 1,5 раза и довел его до 3,3 тысячи тонн. Таким образом РФ удержала позицию крупнейшего поставщика этого напитка в Казахстан. В начале года почти 70 процентов местного импорта пива пришлось на РФ. Доля Чехии составила один процент, а Германии два.

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