Постсоветская республика закупилась российским пивом

Таможня Казахстана: Импорт российского пива вырос в полтора раза

По итогам первого месяца этого года импорт Казахстан увеличил импорт российского пива в 1,5 раза и довел его до 3,3 тысячи тонн. Таковы данные таможенных органов этой постсоветской республики, их процитировало РИА Новости.

Отмечается, что Россия сохранила за собой позицию крупнейшего поставщиком этого напитка в Казахстан. В январе почти 70 процентов местного импорта пива пришлось на РФ. Для сравнения: доля Чехии оценивается в один процент, а Германии в два процента.

Помимо пива Россия увеличила поставки в Казахстан таких алкогольных напитков как вино (в 1,7 раза), а также сидр и перри (грушевый сидр) в 2,5 раза.

До этого, в Минэкономразвития РФ поступило предложение ускорить через Евразийскую экономическую комиссию принятие решения об установке минимальных розничных цен на пиво. Необходимость такого шага обосновали тем, что поскольку пиво зачастую продается ниже себестоимости, это вредит небольшим компаниям. Они проигрывают конкуренцию более крупным производителям.