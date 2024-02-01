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17:29, 1 февраля 2024Экономика

В Германии резко упало потребление пива

Destatis: потребление пива в Германии за последние 30 лет упало на четверть

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

За последние 30 лет продажи немецкого пива сократились на четверть (25,3 процента), при этом только за 2023 год потребление упало на 4,5 процента. Об этом со ссылкой на данные Федерального статистического бюро Германии (Destatis) пишет РИА Новости.

По итогам года страна продала 8,4 миллиарда литров пива. На внутреннем рынке снижение зафиксировано на уровне 4,2 процента в годовом выражении (6,9 миллиарда литров), а поставки на экспорт упали на 5,9 процента.

Ранее сообщалось, что Германия стала крупнейшим экспортером пива в Россию, в денежном выражении объем составил 96 миллионов долларов, в натуральном — 102,7 миллиона литров. Далее идут Литва с результатом 36,5 миллиона долларов и Латвия — 34,4 миллиона долларов.

На этом фоне глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил запретить поставки такой продукции из Германии, чтобы не поощрять производителей из недружественной страны.

В общей сложности импорт пива в Россию в прошлом году вырос на 35 процентов. Показатели прошлого года выше уровней 2019 и 2020 годов на 20,8 и 4,7 процента соответственно.

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      Платон Щукин
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